神戸市中央区にあるポートアイランド西岸壁で、兵庫地方協力本部による海上自衛隊の砕氷艦「しらせ」の一般公開が１１日、実施され、多くのファンが乗艦して見学した。神戸に寄港するのは８年ぶりで、滞在は３日間。一般公開はこの日のみ行われた。今後は母港となる横須賀基地に帰港し、来月には南極に向け、出国する。