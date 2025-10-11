◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハムが２回、先取点を奪った。先頭の５番・郡司がオリックス先発・山下の１５７キロ直球をとらえ、右翼フェンス直撃の二塁打を放った。続く田宮は送りバントを決めて１死三塁とし、続く万波が１ボール２ストライクからフォークを、体勢を崩しながらもうまく捉えて左前に運び、三塁から郡司が生