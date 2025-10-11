Nazunaが、「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」イベントを開催！2025年10月24日から31日までの期間、京都と箱根の5施設で、狐面の絵付け体験と限定ウェルカムデザートが提供されます。 Nazuna「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」 開催期間：2025年10月24日(金)〜10月31日(金)実施施設：Nazuna 京都 御所／二条城／椿通／東本願寺／箱根宮ノ下 「旅行中で仮装の準備ができない方にもハロウィンを楽し