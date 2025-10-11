ブルボンから、大粒のエアイングミ“しゃりもにグミ”シリーズの新フレーバー「しゃりもにグミりんご味」が登場しました！濃厚なりんごの甘酸っぱい味わいが楽しめるグミが、2025年10月7日(火)より全国で販売中。 ブルボン「しゃりもにグミりんご味」  価格：オープンプライス発売日：2025年10月7日(火)販売店舗：全国のコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など内容量：57g やわらか