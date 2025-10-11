東京・秋葉原にある「世界一周旅ダイニングPUSHUP」が、オープン18年目を記念したプレゼント企画を2025年10月限定で実施中です！人気の『40種世界のビール飲み放題』が期間限定で48種にボリュームアップするほか、コース料理を注文すると選べる3つの特典がプレゼントされます。 世界一周旅ダイニングPUSHUP 18年目記念キャンペーン 期間：2025年10月1日〜10月31日対象：コース料理を注文した方特典内容：・人気の