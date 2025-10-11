◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）今季国内初戦の原英莉花（26＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は3バーディー、5ボギー、1ダブルボギーの76で回り、予選通過圏外の62位でホールアウトした。取材に応じた原は「ピンポジションが難しすぎましたね。決めきれなくて、どんどんフラストレーションで爆発しちゃいました」と明るく振る舞った。