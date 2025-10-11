「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が二回の第１打席で先制ソロ。ほぼ青一色の本拠地に割れんばかりの大歓声が鳴り響いた。二回１死二、三塁のピンチをしのいだ直後。筒香が山崎の甘く入ったスライダーを見逃さず、右翼席へ強烈な一発。今季途中から完全復活した４番のひと振りで、大きな１点が入った。