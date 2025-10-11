◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡが２回に４番・筒香嘉智外野手のソロ本塁打で先制した。先頭で迎えたＣＳ初打席で、カウント２―０から高めのスライダーを完璧に捉えて右翼席へ。さっそく圧倒的な存在感を発揮した主砲は「先制点が大事だと思っていたので、まずは先制できてうれしいです。最後の最後までしっかり自分の仕事をしていき