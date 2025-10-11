先日スペインで開かれた「第73回サン・セバスティアン国際映画祭」で、〈New Directors部門〉のクロージング作品として上映され、観客から熱い拍手を受けた、坂本悠花里監督の初長編作品『白の花実（しろのかじつ）』（12月26日公開）。公開に先立ち、ポスタービジュアルと予告編が解禁されている。【動画】映画『白の花実』予告編公開されたポスタービジュアルには、黒い服に身を包んだ少女たちが寄り添う姿が映し出されてい