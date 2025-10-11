◇パ・リーグCSファーストS第1戦日本ハム―オリックス（2025年10月11日エスコンＦ）先手を取ったのはホームの日本ハムだった。2回、先頭の郡司が右越え二塁打で出塁。田宮が送って1死三塁のチャンスをつくった。万波が低目の変化球を先制タイムリーを左前に運んだ。万波が使用したのは「魚雷バット」。レイエスも同じ形状のバットを使用して、オリックスの先発・山下舜平大の球威に対抗した。