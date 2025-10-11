Ｊ１柏は１０日、柏市内で川崎とのルヴァン杯準決勝第２戦（１２日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。練習後に取材に応じたＭＦ小泉佳穂は、今季４度目の川崎との対戦へ向けて「こっちも相手もやることが分かっているし、大きく変えてこないのもお互いに分かっている。ちょっとした細かいオプションをどう使えるか。相手がそういうものを見せてきた時に、こちらがどれだけ素早く対応できるかが大事」と大一番を見据えた