「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムは八木裕打撃コーチがベンチ入りを果たした。八木コーチは９月９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭に直撃して負傷。２日の全体練習から現場復帰していたが、試合でベンチ入りするのは負傷後初。ヘルメット姿で戦況を見守った。