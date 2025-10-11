「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」第１戦（エスコン）が１１日に行われ、試合前にはオープニングセレモニーが開かれた。日本ハム・新庄剛志監督（５３）はその後のメンバー表交換で、お馴染みのハイタッチを披露。球場は大歓声に包まれた。同セレモニーでは、対戦相手・オリックス＆日本ハムの?あおりＰＶ?を放映。「逆襲に燃える猛牛」や「大航海は続く」などそれぞれのチームを現した文言がオーロラビジョン