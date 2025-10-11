ブラジル１部サントスのＦＷネイマールが来年に米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のインテル・マイアミに加入する可能性が出てきた。英紙「デーリー・メール」によると、インテル・マイアミは現所属のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシとウルグアイ代表ＦＷルイス・スアレスがスペイン１部バルセロナ時代にチームメートだったネイマールを加えて、世界を驚かせた強力３トップ「ＭＳＮ」を再結成する案を検討しているとい