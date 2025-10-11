元乃木坂46でタレントの阪口珠美（23）が10日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。容姿を褒める際のNGワードを明かした。「男性で久々に会った仕事関係の方で“なんか顔変わった？”って言われちゃうことがあって」と言い、「メークの雰囲気で女の子って変わるんですよ。なので、もうちょっと女の子の努力を理解してほしいな」と本音を吐露した。褒め言葉として「雰囲気変わったね」「かわいく