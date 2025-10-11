■ア・リーグ地区シリーズ第5戦マリナーズ3xー2タイガース（日本時間11日、T-モバイル・パーク）マリナーズが2勝2敗で迎えた地区シリーズ最終戦でタイガースを延長の末に下し、イチローがメジャーデビューした2001年以来、24年ぶりとなるリーグ優勝決定シリーズ進出を果たした。タイブレークなし、2-2の同点で迎えた15回裏、タイガース8番手T.ケインリーに対し、先頭J.P.クロフォード（30）がヒット、R.アロザレーナ（30）が死球