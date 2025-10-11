◇プロ野球セ・リーグCSファーストステージ第1戦DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)DeNAは2回裏、筒香嘉智選手のホームランで1点を先制しました。先発・ケイ投手が先制のピンチを無失点で切り抜けた直後の攻撃で、DeNAは頼れる主砲が火を噴きました。この回先頭で打席に入った筒香選手は、巨人先発・山粼伊織投手の投じた高めのスライダーを一閃(いっせん)。打球は青一色に染まったライトスタンドへ飛び込む先制ソロHRとな