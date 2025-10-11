11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル クライマックスシリーズセ ファーストステージ DeNA−巨人』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人の2回の攻撃について言及した。巨人は0−0の2回先頭の岡本和真が四球、続く岸田行倫が粘りに粘って四球を選ぶと、若林楽人が1球で送りバントを決める。一死二、三塁となり、リチャードが二飛。吉川尚輝が申告敬遠で満塁としたが、山粼伊織が空振り三振に倒れ無