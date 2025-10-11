¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÀõ¹áÍ£(55)=µÜºê¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#ÇúÈ¯¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¸ø³«¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¤Î¥ï¥¿¥·¡×¤È¾Ð¤¤Å¾¤²¤ë³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê?ÇúÈ¯?¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ï¤Í¡¢·ë¤ó¤Ç¤ëÈ±¤ò²ò¤¯¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¥ï¥¿¥·¡×¤È¥ª¥Õ»þ¤Î»Ñ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤¿(¾Ð)¡×