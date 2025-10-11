ÆüËÜÂåÉ½¤¬10·î10Æü¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È£²¡Ý£²¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡È¾åÅÄ·àÅªÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡ÉÆüËÜ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡Ý£²¥É¥í¡¼¡Ä£³»î¹çÏ¢Â³¾¡¤Á¤Ê¤·¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¡Ë¡Ö¡È´Ú¹ñÀï¤¬ºÇ¸å¤Î¾¡Íø¡ÉÆüËÜ¡¢£³»î¹çÌ¤¾¡Íø¤ÎÉÔ¿¶¡Ä¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡Ý£²ÄË¤ßÊ¬¤±¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALLIST¡Ù¡Ë¡ÖÆüËÜ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥é