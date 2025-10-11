モデルで実業家のMALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。子供に徹底したお金の教育について語った。今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。現在では7つの会社を抱える「ANELa GROUP」の会長。ビューティー、アパレルなど幅広い分野で展開しており年商は「年数ぐらいのねぇ…」と10数億円にのぼると示唆した