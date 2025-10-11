俳優の高良健吾（37）が11日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）に出演。過去に共演した女優について語った。番組では高良の朝ドラ初出演作品として11年放送の「おひさま」を紹介。主演に女優・井上真央、高良はその夫役を演じた。司会の「ハリセンボン」近藤春菜から当時の井上に受けた影響について質問された高良。「主演のあり方を学んだ気がします」と答えた。続けて「みんなへの気遣いもそうですけど…先頭に立って引