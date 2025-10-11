8月3日のクイーンSを制したアルジーヌ（牝5＝中内田、父ロードカナロア）が米国遠征することが11日、分かった。米G1・BCマイル（11月1日、デルマー）が本線で同日のBCディスタフも視野。中内田師は「雰囲気は変わらずいいです。前走後も順調で、しっかり仕上げて輸送の準備をしていきたいです」と明かした。鞍上は調整中。