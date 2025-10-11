◇パCSファーストステージ第1戦オリックスー日本ハム（2025年10月11日エスコンF）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）のオリックス―日本ハム戦が11日に行われ、野球ファンが「粋だね」と声を弾ませる一幕があった。試合前のセレモニーでは、本拠である日本ハムの映像はもちろん流れるが、今回はオリックスの特別バージョンも用意され、両軍の健闘を願う「粋」な演出が行われた