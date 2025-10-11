米大リーグのポストシーズンは１０日（日本時間１１日）、ア・リーグ地区シリーズ第５戦がシアトルで行われ、マリナーズ（西地区１位）がタイガース（中地区２位）に、延長十五回の末、３―２でサヨナラ勝ちし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。マリナーズは七回にリバスの適時打で１点を挙げて追いつき、そのままタイブレイクのない延長戦に突入した。両チームともたびたびチャンスを迎えながら得点できなかったがマリ