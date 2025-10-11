タイガース戦に先発したマリナーズのカービー＝シアトル（AP＝共同）【シアトル共同】米大リーグのプレーオフは10日、シアトルでア・リーグの地区シリーズ（5回戦制）第5戦が行われ、マリナーズがタイガースに延長十五回、3―2でサヨナラ勝ちして3勝2敗とし、24年ぶりにリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。12日（日本時間13日）からブルージェイズと戦う。ナ・リーグは試合がなく、今永、鈴木のカブスと、対戦相手のブルワー