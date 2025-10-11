女子シングルス決勝でプレーする岡村恭香＝有明コロシアムテニスの三菱電機ビルソリューションズ全日本選手権は11日、東京・有明コロシアムで女子シングルス決勝が行われ、第2シードの岡村恭香（橋本総業）は2018年大会覇者で第5シードの清水綾乃（TeamLB）に7―6、3―6、6―4で競り勝ち、初優勝を果たした。12日は男子シングルス決勝が実施される。