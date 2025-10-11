「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）クイズプレーヤーの伊沢拓司が、始球式を務めた。水色のネクタイにグレーのジャケット姿で登場すると、マウンドの手前に立ち投球。三塁側大きく反れ思わず苦笑いした。なお、この日はスタンド３６０°がベイスターズファンで埋まったが、伊沢は巨人ファンとして知られる。それでも、青一色に染まった全方向に、丁寧にお辞儀し、拍手