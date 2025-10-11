アメリカのトランプ大統領は10日、ノーベル平和賞が決まったベネズエラのマリア・コリナ・マチャドさんと電話で話し、マチャドさんに「平和賞にはあなた（トランプ氏）がふさわしい」と言われたと主張しました。トランプ大統領は10日、記者団に対し、ノーベル平和賞の受賞が決まったベネズエラの反体制派指導者、マチャドさんから電話があったことを明らかにしました。トランプ大統領の主張によりますと、マチャドさんから「あなた