歌手和田アキ子（75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。TBS系「アッコにおまかせ！」の40周年記念生放送の打ち上げに出川哲朗が訪れたことを明かした。出川は青森でのロケがあり、記念生放送に出演できなかった。和田は番組終了後に歴代スタッフ含めた関係者と打ち上げを行ったあと、演者での飲み会を和田の自宅で開催したと明かした。和田の自宅に移動する際に勝