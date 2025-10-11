１０月１１日の京都８Ｒ・紫菊賞（芝２０００メートル＝７頭立て）は、川田将雅騎手が乗った１番人気ロードラヴォール（牡２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が終始競り合いながらも、押し切って２連勝。首差の２着は３番人気サトノアイボリー（団野大成騎手）。２馬身半差の３着に４番人気のユメシルベ（柴田大知騎手）が入った。勝ちタイムは１分５９秒３（良）のレコードタイム。道中ではずっと他馬と競り合う