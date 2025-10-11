◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人は今季１１勝を挙げた山崎伊織投手が先発。２回に先制点のチャンスを逃した直後、先制を許した。２回、ＤｅＮＡの先発・ケイ投手から先頭の岡本和真内野手、岸田行倫捕手が連続四球を選ぶと、若林楽人外野手が初球に送りバントを決め１死二、三塁と好機チャンスを作った。リチャード内野手は二飛、スタメン