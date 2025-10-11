西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手が秋季練習２日目の１１日、サードの守備練習を行った。アジリティーやランニングを行ったあと、高松に借りたという内野守備用のグラブを持って三塁へ。偶然そばを通りかかった左腕・隅田に「すみさんエラーしまくったらごめんなさい！」と前もって謝罪も済ませつつ、大引内野守備・走塁コーチのノックを約１０分間受けた。１年目の今季は左翼とＤＨで１０９試合に出場し、１１０