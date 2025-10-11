◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）オリックス・山下舜平大が上々の立ち上がりを見せた。初回、先頭の矢沢を１３０キロのカーブで見逃し三振に斬ると、続く石井も１５７キロの直球で見逃し三振。２死からレイエスに右前へ運ばれたが、清宮幸を１３８キロのフォークで３球三振に退けた。ポストシーズン初登板初先発ながら、敵地で最速