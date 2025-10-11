大阪・高槻市は１２日、同市の安満遺跡公園で「高槻将棋まつり」を開催する。主なプログラムは以下の通り。▼公開対局ペアマッチ久保利明九段＆久保翔子女流１級の師弟かつ父娘のタッグが、戸辺誠七段＆宮沢紗希女流初段の師弟に挑むなど、４組がトーナメントで戦う。▼トークショー３回行われる。「未来へつなぐ関西将棋会館移転１周年への思い」として、昨年１２月に同市に移転した同館への思いを、谷川浩司十七世名人