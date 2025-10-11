秋の九州高校野球県大会決勝が11日行われ、神村学園が出水中央を14対3で破り、4年連続、12回目の優勝を果たしました。 1回裏、神村学園が先制すると、2回表に出水中央がすかさず追いつきます。 その後、両チームは、点を取られては取り返す展開となりましたが、神村学園が5対3とリードして迎えた7回裏に、一挙6得点するなどして、出水中央を突き放しました。 神村学園と出水中央は、今月25日に宮崎県で開かれる九州