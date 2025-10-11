岡村恭香選手(2020年撮影） 第100回 全日本テニス選手権（東京）の女子シングルス決勝が11日に行われ、倉敷市出身で第2シードの岡村恭香選手（橋本総業ホールディングス）が第5シードの清水綾乃選手（Team LB)を7-6(2),3-6,6-4で破り、初優勝を果たしました。