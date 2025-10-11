１０日、中国人民志願軍烈士陵園で黙祷する李強氏ら。（平壌＝新華社記者／丁海濤）【新華社平壌10月11日】中国人民志願軍抗米援朝出国作戦75周年に際し、中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は10日午後、訪問先の朝鮮で平安南道安州市の中国人民志願軍烈士陵園を訪れ、烈士らを追悼した。１０日、中国人民志願軍烈士に献花する李強氏。（平壌＝新華社記者／黄敬文）