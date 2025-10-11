公明党が自民党に連立政権からの離脱方針を伝えた１０日、神奈川県政界にも衝撃が広がった。公明側からは党本部の離脱方針に理解を示す声が上がる一方、自民側からはこれまで協力関係を維持してきた国政選に対する不安の声が聞かれた。公明党県本部の佐々木正行幹事長は同日、県庁で記者団の取材に応じ、「政治の信頼を回復していく意味でも、非常に良い決断だったんじゃないか」と語った。「自公２議席」を掲げた今夏の参院