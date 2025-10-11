◇セCSファーストステージ第1戦DeNA―巨人（2025年10月11日横浜）プロ野球の「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」ファーストステージ（S)が11日、横浜で開幕した。2回無死。「4番・三塁」で先発したDeNAの筒香嘉智外野手（33）が、青一色に染まる右翼スタンドに先制ソロ本塁打を放った。この一発が両チーム通じて初の安打。ハマの主砲がチームに勢いをもたらした。筒香は今季終盤に本塁打を量産するなど