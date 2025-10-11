俳優の吉岡里帆（32）の報告に、多くの祝福が寄せられている。【映像】吉岡里帆と水上恒司の2ショット（複数カット）2025年8月29日に公開された映画『九龍ジェネリックロマンス』で主演を務めた吉岡。Instagramでは、台湾で行われたという撮影中の様子や舞台あいさつに登壇した際の写真などを投稿しており、共演者の水上恒司（26）との2ショットも披露している。さらに、氷のうで頭を冷やしている様子や、机に伏せて目を閉じ