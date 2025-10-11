11日、秋田市飯島で80代の男性がクマに襲われ、けがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと11日、80代の男性が畑で秋田市飯島の畑で作業をしていたところ、クマに襲われました。男性は額にけがをして、自力で病院へ行ったということです。県内でクマによる人への被害は6日連続です。