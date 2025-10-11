ア・リーグ西地区のマリナーズは10日（日本時間11日）、本拠地T-モバイルパークでのタイガース戦に勝利。地区シリーズの対戦成績を3勝2敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。同点の延長15回裏に、ホルヘ・ポランコ内野手のサヨナラ適時打で決着。満員の地元で、最終戦までもつれた4時間58分の激戦を制した。 ■序盤は両先発が好投、僅差の展開に 2勝2敗のタイで迎えた第5戦は