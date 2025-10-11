少子高齢化や働き方改革の影響により、飲食・小売・観光業界では慢性的な人手不足が続いています。こうした状況を背景に、従来の「正社員」や「派遣社員」にとどまらず多様な働き方を模索する動きが加速していますが、なかでも注目されているのが、「業務委託型」の導入だといいます。これは、企業が直接雇用するのではなく、業務の一部を外部に委託する形態であり、働き手は契約に基づいて特定の業務を請け負う仕組みです。近年