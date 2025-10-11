サッカーワールドカップ欧州予選は10日、グループA、B、D、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。A組ではドイツがルクセンブルクに4-0の快勝。北アイルランドがスロバキアを2-0で破り、3チームが勝ち点6となりました。初戦黒星スタートだったドイツですが、得失点の差で首位に浮上していま