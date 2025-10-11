「ア・リーグ・地区シリーズ、マリナーズ３−２タイガース」（１０日、シアトル）マリナーズが延長十五回、劇的なサヨナラ勝ち。地区シリーズを突破し、ブルージェイズと戦う優勝決定シリーズ進出を決めた。勝った方が突破を決める第５戦。二回にガーパーの犠飛で先制したが、六回に代わったスパイアーが逆転２ランを被弾。だが、七回にリバスの適時打で追いついた。十回は先頭ロブレスが二塁打で好機を演出したが、無得点