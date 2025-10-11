気象予報士の穂川果音さんが、ハワイのオアフ島での休暇中と思われる一コマを投稿しています。 【写真を見る】【 穂川果音 】オアフ島・アロハモンスターの壁で「そっくり変顔」舌出しポーズにフォロワー沸き立つ「芸術性が高い」色とりどりの大きなモンスターたちが何匹も壁いっぱいに押し寄せて目を見開いたり舌を出したり変顔を見せている中、穂川さんは良く見ないとわからないくらいモンスターたちの間にまぎれていて、