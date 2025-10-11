東京・豊洲の運河で作業船2隻が衝突する事故があり、男性1人が死亡した。海上保安部は、2隻の船がすれ違う際に、運転席部分がぶつかったとみている。入り組んだ運河ですれ違いざま衝突か東京・江東区で8日朝に撮影されたのは、操舵席部分が傾いている船。窓ガラスが粉々に割れ、大きなものにぶつかった跡もみられる。この日、豊洲運河で船同士が衝突する事故が起きた。東京海上保安部などによると、8日午前6時40分頃に作業船2隻の