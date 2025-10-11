自動車レースのスーパーフォーミュラを運営する日本レースプロモーション（ＪＲＰ）は１１日、三菱ＵＦＪ銀行（ＭＵＦＧ）とパートナーシップを締結したと発表した。ＪＲＰの持つレース運営の知見とノウハウ、ＭＵＦＧが持つ総合金融機能やグローバルネットワークを融合させ、スーパーフォーミュラの魅力の向上やアジア地域への展開を目指すもので、ＭＵＦＧは「世界が進むチカラになる。」という存在意識を植え付けたいという