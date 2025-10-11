東京１１Ｒ・サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝アスクエジンバラ小倉の未勝利と、札幌のコスモス賞（ともに芝１８００メートル）を連勝中のリオンディーズ産駒。未勝利脱出時の鞍上・川田騎手は「しっかり我慢して、勉強になった競馬でした」とレースぶりを評価し、コスモス賞のキング騎手は「道中、レース後にベイビーっぽいところを見せていました」と冷静に分析した。ともに先行策から上がりＮＯ１の脚を駆